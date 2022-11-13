Член ОП Малькевич: в Николаевской области уничтожена группа диверсантов ВСУ

В Николаевской области, в районе села Покровское на Кинбурнской косе была ликвидирована группа украинских диверсантов, принадлежащих морскому центру спецопераций ВСУ. Об этом рассказал член Общественной палаты Александр Малькевич.

Политик уточнил, что группа украинских диверсантов состояла из 20 бойцов, перемещавшихся на четырёх легкомоторных лодках.

"Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — рассказал Малькевич в своём Telegram-канале.

Помимо этого, по словам Малькевича, артиллерийским огнём ВС РФ ликвидировали огневые позиции ВСУ в посёлках Ивановка и Куцуруб, находящихся в Николаевской области.