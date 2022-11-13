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Член ОП Малькевич: в Николаевской области уничтожена группа диверсантов ВСУ

Силовые структуры

В Николаевской области, в районе села Покровское на Кинбурнской косе была ликвидирована группа украинских диверсантов, принадлежащих морскому центру спецопераций ВСУ. Об этом рассказал член Общественной палаты Александр Малькевич.

Член ОП Малькевич: в Николаевской области уничтожена группа диверсантов ВСУ

Политик уточнил, что группа украинских диверсантов состояла из 20 бойцов, перемещавшихся на четырёх легкомоторных лодках.

"Сегодня при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — рассказал Малькевич в своём Telegram-канале.

Помимо этого, по словам Малькевича, артиллерийским огнём ВС РФ ликвидировали огневые позиции ВСУ в посёлках Ивановка и Куцуруб, находящихся в Николаевской области.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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