Болтон: система ПРО США не сможет отразить угрозы со стороны России и Китая

Американская система противоракетной обороны (ПРО) не в силах отразить гипотетические угрозы со стороны РФ и КНР. Такое мнение выразил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

В материале для The Wall Street Journal он назвал состояние средств ПРО США "удручающим".

"Эта система не сможет защитить государство от удара с использованием баллистических ракет", — считает государственный деятель.

Он добавил, что официальному Вашингтону следует уделять больше внимания усовершенствованию средств ПРО. По его словам, опасность также может исходить от Ирана, где была создана первая гиперзвуковая баллистическая ракета. Кроме того, Болтон не исключил вероятности ядерных испытаний КНДР.

Экс-помощник Трампа подчеркнул: Штаты не смогут ответить должным образом на возможные ракетные удары по территории государства.