Российская армия не уничтожила ни одной пусковой установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом заявил американский аналитик Кайл Мизоками. По его мнению, на вооружении ВСУ находятся все системы, которые поставили США в Киев, передаёт "Военное обозрение".
Более того, Мизоками убеждён, что именно из-за HIMARS российские войска отошли из Херсона. Он отметил, что с помощью РСЗО американского производства украинские войска уничтожают склады с боеприпасами и наносят удары по другим военным объектам ВС РФ.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.