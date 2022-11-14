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Мизоками: ВС РФ не уничтожили ни одной пусковой установки РСЗО HIMARS на Украине

Силовые структуры

Российская армия не уничтожила ни одной пусковой установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом заявил американский аналитик Кайл Мизоками. По его мнению, на вооружении ВСУ находятся все системы, которые поставили США в Киев, передаёт "Военное обозрение". 

Более того, Мизоками убеждён, что именно из-за HIMARS российские войска отошли из Херсона. Он отметил, что с помощью РСЗО американского производства украинские войска уничтожают склады с боеприпасами и наносят удары по другим военным объектам ВС РФ.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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