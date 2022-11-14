После перегруппировки в Херсонской области подразделения российской армии сосредоточат главные усилия в Донбассе, уверены эксперты американского Института изучения войны (ISW).
"Вероятно, Владимир Путин разрешил Сергею Суровикину вывести войска из западного Херсона при условии, что он возьмёт под контроль оставшуюся часть Донецкой области, в том числе с помощью этих сил, а также недавно мобилизованных солдат", — предположили аналитики из США в очередном докладе о ходе спецоперации на Украине.
Они также отметили усиление российских атак в районе Бахмута и Угледара и считают, что натиск ВС РФ в Донбассе будет только усиливаться по мере прибытия подкреплений из-под Херсона.
Ранее военный эксперт заявил, что командование Вооружённых сил РФ готовит контратаку на юге Украины, которая откроет дорогу на Киев.
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