Власти Харьковской области рассказали о повреждении объектов в ходе обстрела

Руководитель военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил об атаке на объекты в регионе. По данным чиновника, обстрел произошёл в воскресенье, 13 ноября.

"Противник нанёс по Харькову удар тремя ракетами, предположительно, комплекса С-300", — подчеркнул политик.

Вместе с этим он добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации повредили промышленный и инфраструктурный объекты на территории Индустриального и Купянского районов соответственно.

Ранее Синегубов рассказывал об атаке на военные объекты в Харькове. Их обстреляла армия РФ 21 октября.