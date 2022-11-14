Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью Запорожской АЭС на фоне регулярных боевых действий, сообщает газета The Indian Express.
Из-за непрекращающихся обстрелов территории Энергодара в работе Запорожской АЭС происходят перебои с внешним электроснабжением. По заявлению Гросси, из-за регулярных проблем с подачей электричества беспокойство о безопасности атомной электростанции растет с каждым днём.
"Продолжающиеся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением… Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней", — заявил генеральный директор МАГАТЭ.
Гросси отметил, что работы по восстановлению подачи электричества проводятся регулярно, однако из-за обстрелов на станции снова возникают перебои и может произойти ядерная авария.
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