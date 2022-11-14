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Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью ЗАЭС

Силовые структуры

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью Запорожской АЭС на фоне регулярных боевых действий, сообщает газета The Indian Express.

Рафаэль Гросси обеспокоен безопасностью ЗАЭС

Из-за непрекращающихся обстрелов территории Энергодара в работе Запорожской АЭС происходят перебои с внешним электроснабжением. По заявлению Гросси, из-за регулярных проблем с подачей электричества беспокойство о безопасности атомной электростанции растет с каждым днём.

"Продолжающиеся обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением… Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней", — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Гросси отметил, что работы по восстановлению подачи электричества проводятся регулярно, однако из-за обстрелов на станции снова возникают перебои и может произойти ядерная авария.

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Александр Артамонов
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