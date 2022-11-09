Киев готовит диверсию с использованием "грязной бомбы" или провокацию на АЭС. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, миру может угрожать катастрофа, ведь территории, заражённые радиоактивными веществами, станут зоной отчуждения на 35-50 лет. Как пояснил посол, "грязная бомба" способна вызвать ударную волну, которая распространит радиацию на огромной площади.
"Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности", — считает Антонов.
Он также добавил, что Украина уже завершает работу по разработке "грязной бомбы". Однако Киев также может осуществить провокацию на подконтрольной ему атомной электростанции, уточнил посол. Антонов подчеркнул: при таком сценарии произойдёт авария, сопоставимая с ЧП в Чернобыле.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что угрозы киевского режима по возобновлению ядерной программы в значительной мере повлияли на решение Москвы начать спецоперацию по демилитаризации Украины.
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