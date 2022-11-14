Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о мощных взрывах в украинском Очакове, где находится база военно-морских сил Украины.
"Очаково — мощные прилёты. В этом городе находится военно-морская база, из которой НАТО, совместно с хохлами, хотели создать плацдарм для атаки на Крым", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
Именно из Очакова накануне было отправлено подразделение украинских диверсантов, которые пытались высадиться на Кинбурнской косе в Николаевской области. По словам региональной администрации, дивизионная разведывательная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ и используемые боевиками плавсредства были уничтожены.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.