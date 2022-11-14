Жёсткая дисциплина должна вводиться на дофронтовом этапе пребывания военнослужащих в подразделениях. Передавать функции наказания в частные руки недопустимо. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
По его мнению, на данный момент государство было не готово к дисциплинарным вызовам в войсковых частях.
"Если нужно кого-нибудь показательно лишить жизни — отмените на время запрет на смертную казнь и выполните свою функцию", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речь идёт только о тех случаях, когда российские военнослужащие сознательно переходят на сторону ВСУ и выступают против своей родины. Для призывников, совершающих саботаж, следует ввести штрафбаты, считает комбат.
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