Ходаковский: государство оказалось не готово к дисциплинарным вызовам в войсках

Жёсткая дисциплина должна вводиться на дофронтовом этапе пребывания военнослужащих в подразделениях. Передавать функции наказания в частные руки недопустимо. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

По его мнению, на данный момент государство было не готово к дисциплинарным вызовам в войсковых частях.

"Если нужно кого-нибудь показательно лишить жизни — отмените на время запрет на смертную казнь и выполните свою функцию", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идёт только о тех случаях, когда российские военнослужащие сознательно переходят на сторону ВСУ и выступают против своей родины. Для призывников, совершающих саботаж, следует ввести штрафбаты, считает комбат.