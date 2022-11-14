Истребители Вооружённых сил Украины (ВСУ) устарели и уже не способны продолжать равную борьбу с самолётами РФ. Об этом сообщает The New York Post.
По информации издания, без западной техники Киев столкнётся с многочисленными проблемами, особенно в холодный период.
"Президент США Джо Байден на протяжении долгого времени отказывает Украине в поставках истребителей", — сказано в материале.
Как поясняет NYP, Королевский объединённый институт оборонных исследований Британии недавно выяснил, что самолёты ВСУ действительно уязвимы перед российскими истребителями. Именно поэтому киевский режим часто использует ракеты класса "земля — воздух" во время противостояний с российскими Воздушно-космическими силами, подчёркивается в статье.
Ранее журналист The National Interest Калеб Ларсон высоко оценил современные истребители РФ Су-27. Корреспондент добавил, что они не лишатся актуальности, несмотря на появление новых моделей.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.