Военкор Коц: ВСУ попытались закинуть диверсионную группу на Кинбурнскую косу

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о попытках Украины захватить Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Накануне ВСУ предприняли попытку закинуть диверсионную группу на Кинбурнскую косу.

"Переправляющихся на моторных лодках украинских военных встретили российские войска и уничтожили", — написал Коц в своём микроблоге, ссылаясь на местные источники.

Столкновение произошло в районе села Покровское. Сообщается, что на Кинбурнской косе держат оборону Союз добровольцев Донбасса и другие подразделения ВС РФ.

Украинские источники заявляли, что вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена.

Ранее Александр Коц призвал усвоить жестокий урок после потери Херсона.