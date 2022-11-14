Военный корреспондент Александр Коц рассказал о попытках Украины захватить Кинбурнскую косу в Николаевской области.
Накануне ВСУ предприняли попытку закинуть диверсионную группу на Кинбурнскую косу.
"Переправляющихся на моторных лодках украинских военных встретили российские войска и уничтожили", — написал Коц в своём микроблоге, ссылаясь на местные источники.
Столкновение произошло в районе села Покровское. Сообщается, что на Кинбурнской косе держат оборону Союз добровольцев Донбасса и другие подразделения ВС РФ.
Украинские источники заявляли, что вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена.
Ранее Александр Коц призвал усвоить жестокий урок после потери Херсона.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.