"Фронт приблизился к Крыму": спикер Госсовета анонсировал меры защиты

В "лакомом" для ВСУ российском Крыму вынуждены пересмотреть меры для обеспечения безопасности — после отвода российских войск из Херсона фронт "приблизился к Крыму". С таким заявлением выступил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

"Это … заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном, это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность", — обратился к крымчанам и туристам чиновник.

Источник в руководстве Крыма также сообщил Pravda.Ru, что эти меры будут "из списка мер и полномочий, данных руководству полуострова Указом президента о введении режима "среднего уровня реагирования".

Отметим, что такой режим подразумевает возможность (но не обязательно!):

ввода ограничений на въезд и выезд,

ограничения передвижений по региону,

досмотра автомобилей,

усиления охраны порядка,

временного отселения граждан из обстреливаемых мест,

усиленной защиты инфраструктурных объектов,

особого контроля,

других мер.

Отметим, что на данный момент весь комплекс мер (в том числе, самых радикальных) в Крыму применён не был.

"Фронт действительно приблизился к полуострову, к мосту, к курортам, к столице, базе флота, предприятиям. Безусловно, нужно усилить обеспечение безопасности территорий от диверсантов, террористических актов, обстрелов и атак БПЛА — это вполне логично", — добавил источник.

Он также пояснил, что, в большинстве своём, меры будут "относиться к деятельности вооружённых сил, защищающих полуостров, а также правоохранительных и специальных служб". Список этих мер будет "озвучен позже".

Ранее Pravda.Ru уже разбирала, насколько опасны для Крыма обещанные ВСУ, Киевом и экс-главой войск США в Европе ракеты HIMARS, и можно ли их сбить вообще.