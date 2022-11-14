В "лакомом" для ВСУ российском Крыму вынуждены пересмотреть меры для обеспечения безопасности — после отвода российских войск из Херсона фронт "приблизился к Крыму". С таким заявлением выступил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Это … заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном, это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность", — обратился к крымчанам и туристам чиновник.
Источник в руководстве Крыма также сообщил Pravda.Ru, что эти меры будут "из списка мер и полномочий, данных руководству полуострова Указом президента о введении режима "среднего уровня реагирования".
Отметим, что такой режим подразумевает возможность (но не обязательно!):
Отметим, что на данный момент весь комплекс мер (в том числе, самых радикальных) в Крыму применён не был.
"Фронт действительно приблизился к полуострову, к мосту, к курортам, к столице, базе флота, предприятиям. Безусловно, нужно усилить обеспечение безопасности территорий от диверсантов, террористических актов, обстрелов и атак БПЛА — это вполне логично", — добавил источник.
Он также пояснил, что, в большинстве своём, меры будут "относиться к деятельности вооружённых сил, защищающих полуостров, а также правоохранительных и специальных служб". Список этих мер будет "озвучен позже".
Ранее Pravda.Ru уже разбирала, насколько опасны для Крыма обещанные ВСУ, Киевом и экс-главой войск США в Европе ракеты HIMARS, и можно ли их сбить вообще.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.