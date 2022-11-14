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Полковник Матвийчук: есть все предпосылки для окружения группировки ВСУ в ДНР

Силовые структуры

Отведёнными из-под Херсона подразделениями можно усилить войска в Донбассе, что позволит окружить и разгромить украинскую группировку в ДНР, заявил Pravda.Ru главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Полковник Матвийчук: есть все предпосылки для окружения группировки ВСУ в ДНР

Он напомнил, что под Донецком идут очень тяжёлые и ожесточённые бои, так как с 2014 года националисты успели построить там серьёзные фортификационные сооружения.

"Мы потихоньку продвигаемся, но не с такой скоростью, с которой бы, наверное, хотелось Верховному главнокомандующему", — предположил военный эксперт.

По его словам, ситуация может в корне измениться, когда в ДНР после перегруппировки перебросят подразделения ВС РФ, освободившиеся под Херсоном.

"Есть все предпосылки для разгрома ВСУ и, возможно, даже окружения группировки в Донбассе", — отметил Матвийчук.

Полковник также пояснил, что на административных границах Донецкой Народной Республики российская армия не остановится.

"Это даст возможность украинцам перегруппироваться, восстановить свои силы и развязать новую бойню. Они ни в коем случае не остановятся, потому что не остановится коллективный Запад", — уверен специалист.

Он убеждён, что только полная капитуляция киевского режима может прекратить боевые действия на Украине.

Ранее американские аналитики предположили, что Владимир Путин разрешил Сергею Суровикину отвести войска от Херсона для наступления в ДНР.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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