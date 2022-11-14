В ходе боёв на границе Харьковской области и ЛНР погиб гражданин Польши, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает издание Onet.
Военнослужащий входил в так называемый Иностранный легион. Боец занимался разведкой в составе группы. В результате участия в сражениях поляк получил тяжёлые ранения и погиб в момент транспортировки в медпункт.
Известно, что сослуживцы считали его опытным бойцом. Он считается третьим по счёту польским жителем, погибшим в время спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Польша вводит военных под видом наёмников на Украину для захвата земель.
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