Польский наёмник погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР

В ходе боёв на границе Харьковской области и ЛНР погиб гражданин Польши, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает издание Onet.

Военнослужащий входил в так называемый Иностранный легион. Боец занимался разведкой в составе группы. В результате участия в сражениях поляк получил тяжёлые ранения и погиб в момент транспортировки в медпункт.

Известно, что сослуживцы считали его опытным бойцом. Он считается третьим по счёту польским жителем, погибшим в время спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Польша вводит военных под видом наёмников на Украину для захвата земель.