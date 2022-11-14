Депутат Госдумы Фёдоров: "Уничтожение Зеленского не приведёт к победе"

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что убивать президента Украины Владимира Зеленского бессмысленно, поскольку это не приведёт к окончанию спецоперации, а лишь ухудшит ситуацию.

"Уничтожение Зеленского не приведёт к победе. Наоборот, это мобилизует русских людей на Украине, ведь Украина — это русские люди. А менталитет русского человека мы знаем — он не поддаётся давлению", — сказал Фёдоров в беседе с URA. RU.

По словам парламентария, войска НАТО составляют 95% Вооружённых сил Украины. Если Россия ликвидирует Зеленского, то ситуация обострится, а не разрешится.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооружённые силы РФ не нанесли точечный удар по Зеленскому в Херсоне, потому что в таком случае украинский лидер стал бы "мучеником".