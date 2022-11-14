По Львову двигаются колонны натовской военной техники.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
На педоставленном видео замечены словацкая самоходная артиллерийская установка "Зузана", польский бронетранспортёр "Росомаха", самоходный миномет М120G "Рак" и мединицнский модуль на базе ББМ "Росомаха-ВЕМ".
Голос за кадром радостно на чистом русском языке сообщает, что военная техника едет прямо из Польши или Германии. Также отмечается, что всё "новенькое".
Ранее Алексей Резников сообщал о прибытии на Украину ЗРК Skyguard Aspide и NASAMS.
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