Кнутов: Запорожье может стать второй Курской битвой

Запорожское направление становится основополагающим для Украины, ведь главная его задача — прорваться к Азовскому морю и разрезать группировку ВС РФ надвое.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

"50 тысяч — это украинская армия, наша — 30 тысяч, плюс погода нелётная, ВКС не работают, беспилотники применять не могут, идет одна пехота. И либо мы теряем тридцать тысяч и сдаём Херсон, и потеряв тридцать тысяч, либо второй вариант — отходим, сохранив армию, сохранив технику, сохранив боевые порядки и решаем задачи по дальнейшему успешному проведению операции", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал аналитик.

По его словам, ВС РФ надо выстоять до морозов. Правда, часть ВСУ могут перебросить.

"Условно десять тысяч на Донбасс и тридцать тысяч на Запорожье. На сегодняшний день, я полагаю, это что-то будет типа Курской битвы. Запорожское направление становится основополагающим", — отметил обозреватель.

Армии России нужно удержать оборону до морозов, и тогда появляются хорошие перспективы для продвижения вперед, потому что в декабре придёт еще 200 тысяч мобилизованных, подытожил Кнутов.