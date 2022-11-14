Военнослужащие Украины разместили в жилой застройке на занятом ими берегу Днепра артиллерию, которая начала обстрел приграничных территорий. Об этом сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков.
Он сообщил, что звуки работы артиллерии слышны рядом с городом Алёшки Херсонской области.
"Думал, миномёт, оказалось, гаубица 152 или 155 миллиметров", — указал он в своём Telegram-канал
Военкор поясняет, что, согласно данным артиллерийской разведки, огонь ведётся из самого Херсона из района Остров.
"Освободители" первым делом поставили артиллерию в жилую застройку. Потом будут орать, что мы бьём по жилой застройке", — возмутился Сапоньков.
Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел города Алёшки.
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