Сапоньков сообщил, что ВСУ разместили артиллерию в жилой застройке Херсона

Военнослужащие Украины разместили в жилой застройке на занятом ими берегу Днепра артиллерию, которая начала обстрел приграничных территорий. Об этом сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков.

Он сообщил, что звуки работы артиллерии слышны рядом с городом Алёшки Херсонской области.

"Думал, миномёт, оказалось, гаубица 152 или 155 миллиметров", — указал он в своём Telegram-канал

Военкор поясняет, что, согласно данным артиллерийской разведки, огонь ведётся из самого Херсона из района Остров.

"Освободители" первым делом поставили артиллерию в жилую застройку. Потом будут орать, что мы бьём по жилой застройке", — возмутился Сапоньков.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел города Алёшки.