Россия уничтожила ВСУ и воюет с гибридной армией англосаксов

Немалая 200-тысячная армия, растянутая по линии фронта, не сдерживает прорывы ВСУ, пробивающего в тонких местах оборону ВС РФ 10-кратным преимуществом "украинского пушечного мяса".

Об этом сообщил историк и публицист Андрей Ваджра.

"Разгром украинской армии образца февраля 2022 года произошёл в течение первых месяцев СВО. Для этого хватило российского экспедиционного корпуса в 150 тысяч человек и вооружённых сил ЛДНР. Но уже к лету наши войска столкнулись с новыми ВСУ, собранными за несколько месяцев при помощи непрерывной мобилизации и подвоза западных вооружений, боеприпасов, средств связи, ПВО и многого другого", — в эфире своего видеоблога отметил эксперт.

По его словам, сейчас РФ воюет не с армией Украины конца зимы, которая уже уничтожена, а с армией, созданной англосаксами. Это, по сути, не украинская армия, поскольку мозг, нервная система и вооружение у неё западное. Отсюда и потеря ВС РФ динамики продвижения, отсюда и контрнаступление ВСУ в сентябре.

Создав перевес живой силы, снабдив нацистов западным вооружением, англосаксы стали продавливать в тонких местах оборону российских войск — нажимали во всех слабых местах, и в образовавшиеся прорывы загоняли толпы мобилизованных, создавая перевес сил в десять раз.

"При этом они плюют на страшные украинские потери. А эти потери катастрофические", — подытожил Ваджра.