ВС РФ, уйдя с севера Украины, отказались от возможности соединения с херсонской группировкой, что сейчас позволило бы там не сдавать плацдарм.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"Армию РФ заставили заниматься абсолютно безумным с оперативной точки зрения делом — пробивать лбом заранее подготовленную оборону. Никто никогда этого не делал. Это было сделано преднамеренно. Пока вы бьётесь лбом, Украина будет наращивать силы и средства. Коридор по которому шло наращивание — четыре тоннеля, украинские коммуникации — не трогались. Герои сражались на земле, а с точки зрения военного искусства — это была стратегия поражения", — в эфире "Рой ТВ" отметил Сивков.
По его словам, контрнаступление ВСУ обусловлено именно этой тактикой. Провальная тактика подорвала репутацию России в целом.
Сегодня в представлении западных элит Москва не способна на решительные действия. Поэтому и эти постоянные провокации на тему: РФ применит ядерное оружие, хотя Запад знает, что никто ничего не применит.
"Переубедить их в этом действиями обычных войск сейчас будет очень проблематично", — сказал Сивков.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.