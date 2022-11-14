Сивков: русскую армию заставили пробивать лбом украинскую оборону

ВС РФ, уйдя с севера Украины, отказались от возможности соединения с херсонской группировкой, что сейчас позволило бы там не сдавать плацдарм.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"Армию РФ заставили заниматься абсолютно безумным с оперативной точки зрения делом — пробивать лбом заранее подготовленную оборону. Никто никогда этого не делал. Это было сделано преднамеренно. Пока вы бьётесь лбом, Украина будет наращивать силы и средства. Коридор по которому шло наращивание — четыре тоннеля, украинские коммуникации — не трогались. Герои сражались на земле, а с точки зрения военного искусства — это была стратегия поражения", — в эфире "Рой ТВ" отметил Сивков.

По его словам, контрнаступление ВСУ обусловлено именно этой тактикой. Провальная тактика подорвала репутацию России в целом.

Сегодня в представлении западных элит Москва не способна на решительные действия. Поэтому и эти постоянные провокации на тему: РФ применит ядерное оружие, хотя Запад знает, что никто ничего не применит.

"Переубедить их в этом действиями обычных войск сейчас будет очень проблематично", — сказал Сивков.