Арестович о позиции ВС РФ: До Крыма — голая степь, а HIMARS достаёт до Армянска

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на левом берегу Днепра создалась непростая ситуация для российской армии.

Украинский военный аналитик заверил, что ВСУ не намерены останавливать наступление на фронтах.

"Что-то нехорошее для противника начало происходить уже на левом берегу Днепра в Херсонской области. Взрывы и стрельба не умолкают", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он считает, что место обороны у ВС РФ уязвимо.

"До самого Крыма — голая степь, а HIMARS достаёт до Армянска", — отметил помощник Зеленского.

Арестович заявил, что ВС РФ намерены эвакуировать местное населения из Кременной, Рубежного и Северодонецка.

"А мы помним, что недавно оккупационные власти проводили эвакуацию населения из Херсона", — подчеркнул военный обозреватель.

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