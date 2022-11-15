Радиоэфир со стороны ВСУ "заполонили" иностранные наёмники, рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, всё реже слышна украинская речь.
Как подчеркнул Липовой, нехитрые выводы говорят о том, что Россия противостоит не Киеву, а всему Североатлантическому альянсу.
"Мы сегодня воюем против НАТО. Сегодня украинских сил становится с каждым днём всё меньше и меньше, а всё больше в эфире слышится иностранная речь. Если в начале операции мы прослушивали переговоры на украинском языке, то сейчас национальная речь редко появляется в эфире", — пояснил Герой России в беседе с "Украиной.ру".
Липовой подчеркнул, что чаще всего "переговариваются":
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