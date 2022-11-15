ВС РФ уничтожили на Украине энергообъект, снабжавший две области

Российские военные уничтожили на Украине энергетический объект, который обеспечивал электроснабжение правобережья Херсонской области и части Николаевской. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий в соцсети.

По его словам, объекта больше не существует. Взорваны два трансформатора, по 250 тонн весом каждый, а также зал релейной защиты, компрессорная и аккумуляторная.

Кудрицкий добавил, что сейчас рассматриваются схемы поставок энергии в занятую украинскими войсками часть Херсонской области из соседних регионов. Также помочь с необходимым оборудованием по просьбе Киева согласились Франция и Польша.

Ранее исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что Россия нанесла удар по уникальному энергетическому оборудованию, которое невозможно заменить.