Залужный бросает вызов Зеленскому: заявка на военную хунту

Киев не собирается идти на переговоры с Москвой и продолжит воевать до полной "победы".

Об этом ранее заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и заверил американца, что они будут бороться, пока живы.

"Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях", — подчеркнул Залужный.

Своим заявлением Залужный бросает вызов Зеленскому и заявляет об армии, как о самостоятельной силе, прокомментировал слова главкома ВСУ телеведущий Владимир Соловьев.

"Заявка на гетманство или хунту в её классическом виде", — в частности пишет в аккаунте мессенджера журналист.

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков тоже удовлетворен заявлением Залужного.

"Ну вот и славно. Хороший враг лучше плохого друга", — подытожил он в Telegram-канале.