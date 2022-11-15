ВСУ скапливаются в Макеевке и действуют малыми группами в районе Кременной

Накануне комбат "Русского Легиона" Сергей Фомченков сообщал, что в районе Кременная — Сватово резко обострилась обстановка. Через территорию Серебрянского лесничества южнее Кременной ВСУ подходят к окраинам города и обстреливают оборону ВС РФ. Так противник окружает населённый пункт с двух направлений.

Сегодня Telegram-канал "Старше Эдды" проинформировал, что украинские формирования скапливаются в Макеевке и, опираясь на неё, пытаются действовать малыми группами, проверяя оборону 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

"Артиллерия активно бьёт с двух сторон, действуют инициативные группы пехоты, работают снайперы. Ночью по скоплению противника в Макеевке был нанесён ракетный удар, результаты оного пока точно не известны", — сообщают журналисты проекта.