Сегодня, 15 ноября, боевики ВСУ нанесли удары по населённому пункту Ленинский в Белгородской области. Волной от взорвавшихся снарядов выбило окна в частном доме. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В посёлок возобновили подачу электричества. После разминирования начнутся работы на газовой линии.
"В части сёл округа ввели режим чрезвычайной ситуации, почти все жители временно покинули свои дома", — сообщает bel.ru.
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