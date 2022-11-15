Посёлок Ленинский в Белгородской области попал под обстрел боевиков ВСУ

Сегодня, 15 ноября, боевики ВСУ нанесли удары по населённому пункту Ленинский в Белгородской области. Волной от взорвавшихся снарядов выбило окна в частном доме. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посёлок возобновили подачу электричества. После разминирования начнутся работы на газовой линии.

"В части сёл округа ввели режим чрезвычайной ситуации, почти все жители временно покинули свои дома", — сообщает bel.ru.