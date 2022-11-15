"Звезда": власти пообещали мобилизованным платить за уничтожение техники ВСУ

Российские журналисты заявили, что власти пообещали призывникам платить за ликвидацию и захват техники армии Украины.

По данным телеканала "Звезда", за уничтожение самолёта призывники получат 300 тысяч рублей; вертолёта — 200 тысяч рублей; танка — 100 тысяч рублей; дрона — 50 тысяч рублей; бронетранспортёра, самоходной артиллерийской установки, системы С-300, комплексов "Бук" и "Тор", машины реактивной системы залпового огня — по 50 тысяч рублей.

Вместе с этим, по словам журналистов, руководство намерено поощрять солдат, которые, например, наиболее эффективно ликвидируют украинских военных. Такая выплата, предположительно, составит до ста тысяч рублей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера Владимира Путина встретиться с мобилизованными гражданами и обсудить их поддержку.