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Минобороны: бойцы РФ за сутки уничтожили шесть штабов ВСУ и склад боеприпасов

Силовые структуры

Армия России за сутки уничтожила шесть пунктов управления ВСУ, а также склад с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Минобороны: бойцы РФ за сутки уничтожили шесть штабов ВСУ и склад боеприпасов

По информации ведомства, боевые задачи были выполнены благодаря оперативно-тактической и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии. Отмечается, что ликвидированные штабы ВСУ располагались на территории населённых пунктов ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областей.

Кроме того, Вооружённые силы РФ поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику Украины в 178 боевых районах.

"Неподалёку от Красногоровки ДНР уничтожен склад боеприпасов", — добавили в Министерстве обороны России.

Ранее стало известно, что солдаты РФ уничтожили до 1400 украинских военных во время боёв за Павловку в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт был освобождён от националистов 14 ноября.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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