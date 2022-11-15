Рожин: ВС РФ нужно продолжать защищать левый берег Днепра

Военной эксперт Борис Рожин считает, что российской армии стоит и дальше усиливать оборону левого берега Днепра, нежели перемещать её к Крымскому перешейку.

"Практика показывает, что все линии обороны Крыма, выстроенные на Перекопе за последние сто лет, не оправдали возложенных на них ожиданий", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.

По словам эксперта, во времена войн ни у кого не получалось на них продолжительную оборону.

"Не стоит надеяться на них и сейчас: лучше продолжать оборонять Днепр", — заключил он.