Военной эксперт Борис Рожин считает, что российской армии стоит и дальше усиливать оборону левого берега Днепра, нежели перемещать её к Крымскому перешейку.
"Практика показывает, что все линии обороны Крыма, выстроенные на Перекопе за последние сто лет, не оправдали возложенных на них ожиданий", — приводит его слова Общественная Служба Новостей.
По словам эксперта, во времена войн ни у кого не получалось на них продолжительную оборону.
"Не стоит надеяться на них и сейчас: лучше продолжать оборонять Днепр", — заключил он.
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