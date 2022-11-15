Войска ВС РФ начали артподготовку для наступления на позиции ВСУ у Угледара

Вчера сообщалось, что Вооружённые силы Украины применили авиацию по Павловке и нанесли удары по нашим войскам. Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский заявлял, что населённый пункт становится ловушкой.

Село находится на местности ниже Угледара, поэтому ВСУ могут как вести самостоятельный обстрел наших военных, так и наводить авиацию. ВС РФ останавливаться на данном участке нельзя после освобождения Павловки, можно потерять село.

Войска ВС РФ предприняли меры по организации наступления на Угледар. Сейчас проводится артподготовка, которая уже даёт результаты: огонь уничтожает опорные пункты ВСУ, размещённые в лесопосадках на подходе к Угледару.

Это говорит о том, что армия России в ближайшее время может начать наступление на этом направлении основными силами, сообщает "Военное обозрение".