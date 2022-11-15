Багдасаров: участие в СВО на стороне РФ могут принять афганцы и сирийцы

Указ президента России Владимира Путина, определяющий порядок приема на службу в ряды ВС РФ иностранных граждан, в первую очередь, рассчитан на граждан СНГ, которые проживают на территории постсоветского пространства.

Однако нельзя исключить, что послужить в российской армии захотят и представители других стран. Такое мнение высказал политолог Семён Багдасаров в беседе с "МК".

Эксперт считает, что это вполне могут быть жители Афганистана, которые являются хорошими бойцами. Среди них также остались те, кто служил ещё в афганской армии при Советском Союзе.

"Также, на мой взгляд, есть вероятность, что граждане Ирака и Сирии выкажут готовность служить в Вооружённых силах России. Мотив, который может двигать ими — это ненависть к Соединенным Штатам Америки", — добавил аналитик.

Он назвал указ Путина "абсолютно нормальным" решением, заметив, что даже после частичной мобилизации всё равно ощущается нехватка в живой силе. И даже 10-20 тысяч человек явно не будут лишними в армии.

Зимой, по мнению Багдасарова, желающих воевать на Украине иностранцев будет немного, а к лету, вероятно, стоит ожидать их приток.