Военкор Коц: киевский режим планировал теракт на Курской АЭС

Накануне под Белгородом были задержаны диверсанты. Один из членов диверсионной группы по имени Андрей Токарев рассказал, какие задачи перед ними поставило руководство Незалежной.

На территорию Белгородской области члены ДРГ прибыли под видом беженцев. Однако истинная цель заключалась в организации теракта на Курской атомной электростанции, признал Токарев.

Также он отметил, что не знает, сколько ещё диверсантов отправили на российскую территорию.

"В последние дни украинские СМИ наводнили фейки о том, что Курскую атомную электростанцию российские военные используют как склад для хранения ракетных и артиллерийских боеприпасов. Киевский режим готовил почву для теракта", — написал военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.