Соловьёв об обстрелах укронацистами РФ: выжечь на хрен Украину

Известного российского телеведущего Владимира Соловьёва возмутили обстрелы украинскими неонацистами территорий России, в частности, Белгородской и Курской областей, на что в ответ он предложил выжечь всю Украину.

"Меня вообще на хрен не волнует судьба украинских городов. Меня волнует судьба Белгорода, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя — наши русские города. Если надо, надо создать выжженную землю, чтоб никто не подошёл. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду — Харькова на хрен нет", — негодует он.

Журналист предложил снести Львов, дав два часа на эвакуацию гражданских, а также стереть с лица земли центр принятия решений в Киеве.

"Какого хрена ещё существует Банковая? Почему до сих пор есть Рада? Они на Крымский мост посягнули — на символ новой России. Какой символический объект на Украине мы уничтожили? Давайте уже в чувства приходить", — заключил он.

Ранее сообщалось, что посёлок Ленинский в Белгородской области попал под обстрел боевиков ВСУ.