Управление ФСБ по Крыму заявило об аресте 20-летнего местного жителя. Предположительно, он планировал поджечь склад с топливом.
"Установлено, что обвиняемый являлся сторонником украинского национализма", — добавили представители ведомства.
По его данным, в ходе обысков силовики обнаружили две бутылки с зажигательной смесью и запрещённые листовки. Правоохранители завели уголовное дело. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемого арестовали на два месяца.
Ранее журналисты Baza предположили, что диверсант-парашютист подорвал электрораспределительную подстанцию на территории Брянской области.
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