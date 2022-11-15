ФСБ арестовала в Крыму местного жителя по подозрению в подготовке теракта

Управление ФСБ по Крыму заявило об аресте 20-летнего местного жителя. Предположительно, он планировал поджечь склад с топливом.

"Установлено, что обвиняемый являлся сторонником украинского национализма", — добавили представители ведомства.

По его данным, в ходе обысков силовики обнаружили две бутылки с зажигательной смесью и запрещённые листовки. Правоохранители завели уголовное дело. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемого арестовали на два месяца.

Ранее журналисты Baza предположили, что диверсант-парашютист подорвал электрораспределительную подстанцию на территории Брянской области.