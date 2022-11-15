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Politico: в Пентагоне предостерегают Киев от продолжения наступления на Херсон

Силовые структуры

После заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на прошлой неделе мнения политиков и военных экспертов разделились. Генерал уверен, что Украина может победить в СВО военным путём. Однако временное затишье на фронте в зимний период может дать предпосылки к дипломатическому решению конфликта.

Politico: в Пентагоне предостерегают Киев от продолжения наступления на Херсон

Но некоторые высокопоставленные официальные лица США говорят украинским коллегам, что зимняя пауза в боевых действиях вовсе не означает, что переговоры должны начаться в ближайшее время, пишет Politico. Однако некоторые военные эксперты не согласились с оценкой Милли.

"Зимняя погода замедлит, но не остановит боевые действия, и украинские силы будут продолжать оказывать давление, к январю украинские силы будут в состоянии начать наступление на Крым, а к лету они выведут все российские войска со своей территории", — цитирует генерал-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса Politico.

Киевские власти считают, что ВСУ одержали некую победу, когда Россия отвела свои войска на левый берег Днепра. Но впереди жёсткие бои, уверены они. Представители Пентагона предостерегают Киев о сложностях в подобных военных манёврах:

"Почему бы не начать говорить (о мирных переговорах — Прим. ред.), прежде чем бросить в пропасть еще 100 000 жизней?"

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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