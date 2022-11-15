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Арестович заявил, что Путин прививает Западу "стокгольмский синдром"

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как, по его мнению, выглядит стратегия Владимира Путина в общении с Западом.

Арестович заявил, что Путин прививает Западу "стокгольмский синдром"

Украинский военный аналитик считает, что президент России всегда поступает сходным образом.

"Настойчиво предлагает переговоры, чтобы слово "переговоры" прочно утвердилось в головах международного сообщества: обывателей и политиков. В это время идёт перегруппировка российских войск и подготовка для новых ударов", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского заявил, что Россия предлагает Украине "ультиматум под видом переговоров".

"Потом — РФ наносит ряд ударов: с воздуха и на земле, и добавляет: "Видите, мы же предлагали переговоры! Это Украина отказалась. Сигнал — удар. Так просвещенному Западу прививается (и закрепляется) стокгольмский синдром. Именно таким путём был навязан Минск-1 и Минск-2", — выразил своё мнение военный обозреватель.

Арестович призвал Запад поставлять Украине больше оружия и вводить против России новые санкции, заверив, что ВСУ не остановится.

Ранее Алексей Арестович увидел взаимосвязь между результатами саммита "Большой двадцатки" и возобновившимися ракетными атаками на украинские города.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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