Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как, по его мнению, выглядит стратегия Владимира Путина в общении с Западом.
Украинский военный аналитик считает, что президент России всегда поступает сходным образом.
"Настойчиво предлагает переговоры, чтобы слово "переговоры" прочно утвердилось в головах международного сообщества: обывателей и политиков. В это время идёт перегруппировка российских войск и подготовка для новых ударов", — написал Арестович в своём микроблоге.
Помощник Зеленского заявил, что Россия предлагает Украине "ультиматум под видом переговоров".
"Потом — РФ наносит ряд ударов: с воздуха и на земле, и добавляет: "Видите, мы же предлагали переговоры! Это Украина отказалась. Сигнал — удар. Так просвещенному Западу прививается (и закрепляется) стокгольмский синдром. Именно таким путём был навязан Минск-1 и Минск-2", — выразил своё мнение военный обозреватель.
Арестович призвал Запад поставлять Украине больше оружия и вводить против России новые санкции, заверив, что ВСУ не остановится.
Ранее Алексей Арестович увидел взаимосвязь между результатами саммита "Большой двадцатки" и возобновившимися ракетными атаками на украинские города.
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