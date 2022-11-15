Литовкин: масштабный ракетный удар по Украине — ответ на обстрелы регионов РФ

Военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал ракетные обстрелы Украины со стороны российской армии.

"Надеюсь, мы нанесём удары по Министерству обороны, Службе безопасности Украины и правительственным зданиям. Пора это делать", — сказал эксперт.

По его словам, Вооружённые силы Российской Федерации таким образом отвечают на обстрелы городов и посёлков в нашей стране. Как заявил специалист, армия РФ готовится к наступлению.

"Мы лишаем Украину систем управления, останавливаем работу подстанций и железной дороги. Не даём ремонтировать боевую технику. Такие удары будут регулярными", — заключил собеседник издания.

Ранее на территории всей Украины прозвучала воздушная тревога. Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил масштабную ракетную атаку на страну. Чиновник связал обстрелы с саммитом "Большой двадцатки" на Бали.