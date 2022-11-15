Генштаб ВСУ: армия РФ нанесла сокрушительный удар по энергетике Украины

Российские войска нанесли сокрушительный удар по украинской энергетике.

Это было главным в свежей сводке генерального штаба ВСУ вечером 15 ноября.

Русская армия нанесла массированный ракетный удар по критичной инфраструктуре Незалежной. Последствия ударов на данный момент уточняются, сообщает украинское командование.

ВС РФ продолжают вести огонь по позициям украинской армии вдоль всей линии фронта и продолжают наступать на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Армия России оборудует оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, подытожили в ГШ ВСУ.