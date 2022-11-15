Минобороны РФ: ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось

Никаких ударов по целям около украинско-польской госграницы средствами поражения РФ не наносилось.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Заявления польских официальных лиц и СМИ о якобы падении "российских" ракет в районе города Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, отметили в ведомстве.

Опубликованные обломки не имеют никакого отношения к средствам поражения ВС РФ.

Тем временем, Вашингтон также заявил, что не может подтвердить сообщения, поступающие из Польши.