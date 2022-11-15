Военкор Котенок о ракетном ударе по Польше: Никакие тренинги НАТО не помогают

Военкор Юрий Котёнок выдвинул свою версию по поводу попадания ракеты на территорию Польши.

Он уверен, что Польшу атаковал 540-й зенитно-рактеный полк им. Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ, который дислоцируется во Львовской области.

"Часть начала боевое дежурство относительно недавно — 14 января с. г., но уже успела отличиться, вмазав по союзным полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских. Но виноваты, разумеется, русские", — написал Котенок в своём микроблоге.

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"И никакие тренинги инструкторов НАТО не помогают. Именно поэтому украинские ракеты то и дело залетают на территорию Польши", — выразил своё мнение Котенок, отметив, что украинские комплексы С-300 отклонялись от курса и залетали поближе к польскому подбрюшью и раньше.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.