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Арестович: Не ждите яростного военного ответа НАТО по российским целям

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, как будет действовать НАТО после ракетного удара по Польше.

Арестович: Не ждите яростного военного ответа НАТО по российским целям

Украинский военный аналитик отметил, что решение Североатлантического альянса в ответ на падение ракеты на Польшу не будет быстрым.

"Не ждите яростного военного ответа НАТО по российским целям. Все зависит от того, как НАТО ответит на вопрос, был ли удар преднамеренным или нет", — объяснил Арестович.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если будет доказано, что удар по Польше был нанесён преднамеренно, то члены НАТО будут консультироваться о возможности применения Пятой статьи — о коллективной обороне.

Он считает, что инцидент в Польше может привести к усилению санкций и увеличению поставок вооружения для ВСУ.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО к "жесткому и принципиальному" ответу России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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