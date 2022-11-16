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Боевик ВСУ о халатности командования: офицеры "сдали" в плен мобилизованных

Силовые структуры

Украинские военнопленные пожаловались на своё командование. По словам боевиков, командиры буквально привели недавно мобилизованных солдат в плен к военным ДНР, хотя знали, что позиции уже заняты "противником".

Боевик ВСУ о халатности командования: офицеры "сдали" в плен мобилизованных

Как рассказал украинский боевик Виталий Мартыненко, командир довёл своих солдат до половины дороги, назвал точку, где должны закрепиться, а сам "убежал". Когда ВСУ пришли на позицию, оказалось, что там стоят военные ДНР.

"Довёл до полдороги, своим бойцам сказал, чтобы нас туда (на позицию, где попали в плен — Прим. ред.) отвели, сказал: "Я туда не пойду, вот вам рация, вы их проведите и вернётесь"… — рассказал пленный РИА Новости.

Его слова подтвердил и другой украинский солдат. По его словам, мобилизованных просто использовали как "пушечное мясо", но повезло, что остались живы.

"Офицер, получается, он — тряпка, по-другому я его не назову, потому что он утёк, он убежал, просто убежал — и всё", — резюмировал Мартыненко.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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