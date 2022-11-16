Мирошник: ВСУ до холодов попытаются прорваться в Запорожье или ЛНР

До наступления морозов украинские боевики могут попытаться прорвать линию обороны в Запорожской области или Луганской Народной республике, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Направления могут быть Запорожское и Луганское по линии Сватово — Кременная. То есть, там, где происходит сейчас концентрация военных сил Украины", — пояснил экс-посол ТАСС.

По словам Мирошника, перед Киевом стоит задача показать "перемогу" на линии соприкосновения. Направления выбраны не случайно, именно на этих линиях ВСУ сконцентрировали большую часть боевой и живой силы.