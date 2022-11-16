Американские власти способны предоставить Киеву любое оружие вплоть до тактического ядерного. Об этом заявил дипломат Родион Мирошник.
В интервью ТАСС он отметил, что Вашингтон игнорирует красные линии и возможные угрозы, поэтому продолжает поставлять технику Украине.
"Они могут передать в общем-то любое вооружение вплоть до тактического ядерного, если будет соответствующий сценарий", — считает дипломат.
По его словам, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных киевскому режиму Западом, можно запускать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Как пояснил Мирошник, Украина не получала эти ракеты, согласно официальной информации. При этом он усомнился в том, что США до сих пор не передали их Киеву.
Ранее представители Пентагона пообещали поддерживать украинскую армию "столько, сколько потребуется".
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