Мирошник: США могут поставить Украине любое вооружение вплоть до ядерного

Американские власти способны предоставить Киеву любое оружие вплоть до тактического ядерного. Об этом заявил дипломат Родион Мирошник.

В интервью ТАСС он отметил, что Вашингтон игнорирует красные линии и возможные угрозы, поэтому продолжает поставлять технику Украине.

"Они могут передать в общем-то любое вооружение вплоть до тактического ядерного, если будет соответствующий сценарий", — считает дипломат.

По его словам, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных киевскому режиму Западом, можно запускать оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Как пояснил Мирошник, Украина не получала эти ракеты, согласно официальной информации. При этом он усомнился в том, что США до сих пор не передали их Киеву.

Ранее представители Пентагона пообещали поддерживать украинскую армию "столько, сколько потребуется".