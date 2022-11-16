Al Binaa: отвод российских войск из Херсона спасёт ВС РФ от больших потерь

Отвод российской армии из Херсона является правильным шагом, так как на фоне активной поддержки Киева со стороны Запада было разумным увести войска на левый берег Днепра. Об этом заявил ливанский аналитик.

Эксперт считает, что такое решение не было принято случайно. Украинские власти отнеслись к манёвру российской армии настороженно, однако таким образом ВС РФ смогли избежать колоссальных потерь, отметил он.

США продолжают разжигать конфликт с Россией, направляя на Украину военную и финансовую помощь. Более того, Пентагон начал намекать на поставки современных истребителей для Незалежной. Поэтому Вашингтон надеется, что тактический отвод войск из Херсона является неким поражением Москвы.

"Европейские страны, со своей стороны, начали просыпаться и требовать положить конец военному конфликту, который не отвечает их интересам", — заметил аналитик в издании Al Binaa.