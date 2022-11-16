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Пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной обороне не была бы запущена автоматически, даже если бы за инцидентом с падением ракет на территории Польши стояла Россия. Такое мнение выразил высокопоставленный чиновник из Франции, пожелавший сохранить анонимность.

Bloomberg: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши

По его словам, страны, входящие в состав НАТО, не заинтересованы в эскалации конфликта.

"Пятая статья альянса не смогла бы сработать автоматически", — передаёт Bloomberg комментарий представителя Франции.

Он также призвал провести расследование и выяснить, кто именно запустил ракеты, упавшие в Польше. Как пояснил чиновник, сегодня многие государства пользуются похожим оборудованием, что может привести к сложностям при идентификации.

Ранее польские СМИ начали массово сообщать о падении двух ракет на территории Люблинского воеводства. При этом президент страны Анджей Дуда заявил, что пока не знает, кому они могли принадлежать.

Американский лидер Джо Байден на саммите G20 назвал "маловероятным" пуск ракет из России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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