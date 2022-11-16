Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических войск России в ходе патрулирования в зоне специальной военной операции сбил украинский самолёт Су-24.
Об этом сообщает "Русская Весна" и предоставляет видео с рассказом лётчика.
Пилот отмечает, что во время одного из вылетов была обнаружена воздушная цель. Получив подтверждение о том, что целью является боевая машина националистов, экипаж российского штурмовика уничтожил Су-24 ВСУ, выполнив пуск ракеты "воздух-воздух".
По всей вероятности, речь идёт об эпизоде, упомянутом в сводке Минобороны РФ, когда у населённого пункта Апостолово в Днепропетровской области истребительной авиацией был сбит украинский самолёт.
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