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Российский истребитель МиГ-31 в ходе патрулирования сбил украинский Су-24

Силовые структуры

Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических войск России в ходе патрулирования в зоне специальной военной операции сбил украинский самолёт Су-24.

Об этом сообщает "Русская Весна" и предоставляет видео с рассказом лётчика.

Пилот отмечает, что во время одного из вылетов была обнаружена воздушная цель. Получив подтверждение о том, что целью является боевая машина националистов, экипаж российского штурмовика уничтожил Су-24 ВСУ, выполнив пуск ракеты "воздух-воздух".

По всей вероятности, речь идёт об эпизоде, упомянутом в сводке Минобороны РФ, когда у населённого пункта Апостолово в Днепропетровской области истребительной авиацией был сбит украинский самолёт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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