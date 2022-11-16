Историю с залётом украинской зенитной ракеты в Польшу в практическом отношении будут спускать на тормозах. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
Аналитик пришёл к такому выводу, оценив большинство утренних заявлений со стороны представителей НАТО.
Он также считает, что инцидент с ракетой будут продолжать использовать для различных информационных кампаний по обвинению России.
Однако поводом для начала третьей мировой и ядерного апокалипсиса это не станет, заключил Рожин.
Ранее президент США Джо Байден усомнился, что упавшие в Польше ракеты могли быть российскими. Опровергло причастность России к инциденту и Минобороны РФ.
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