Рожин: историю с прилётом ракеты в Польшу будут спускать на тормозах

Историю с залётом украинской зенитной ракеты в Польшу в практическом отношении будут спускать на тормозах. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Аналитик пришёл к такому выводу, оценив большинство утренних заявлений со стороны представителей НАТО.

Он также считает, что инцидент с ракетой будут продолжать использовать для различных информационных кампаний по обвинению России.

Однако поводом для начала третьей мировой и ядерного апокалипсиса это не станет, заключил Рожин.

Ранее президент США Джо Байден усомнился, что упавшие в Польше ракеты могли быть российскими. Опровергло причастность России к инциденту и Минобороны РФ.