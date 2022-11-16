Во вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов на Украине пострадало более 30 объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает МВД Украины.
Последним из "гауляйтеров" Украины утром перед Киевом отчитался глава Львовской области. Он отметил, что в результате вчерашней российской ракетной атаки повреждены три объекта инфраструктуры. Без электроэнергии в регионе остались более 650 тысяч абонентов.
Напомним, 15 ноября российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.