МВД Украины: после ударов 15 ноября пострадало более 30 объектов инфраструктуры

Во вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов на Украине пострадало более 30 объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает МВД Украины.

Последним из "гауляйтеров" Украины утром перед Киевом отчитался глава Львовской области. Он отметил, что в результате вчерашней российской ракетной атаки повреждены три объекта инфраструктуры. Без электроэнергии в регионе остались более 650 тысяч абонентов.

Напомним, 15 ноября российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.