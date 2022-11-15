Россия щедро насыпает "репараций" Полтаве, Киеву, Одессе и Кременчугу

В Сети появились первые кадры попаданий российских крылатых ракет по украинским военным объектам.

О прилёте "репараций" в Киев сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Позже пришли сообщения об ударах по объектам в Одессе и Кременчуге. Полтавский гауляйтер также фиксирует "доставку репараций", отметил ведущий Первого канала.

"В Киев прилетели "репарации" от России согласно резолюции ООН. Налицо эффективная работа украинской ПВО. Одну за другой российские ракеты метко сбивают объектами энергетической инфраструктуры", — прокомментировал удары журналист Сергей Колясников.

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